Survivor'da kim elenecek? İşte ismi yazılan yarışmacılar

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 5 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının yarışmacılarını eleme potasına çıkardı. Bu hafta 5 isim için toplu SMS oylaması sonuçlarına bakılacak. İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Yağmur Banda, Murat Ceylan ve Birsen Bekgöz isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı ise Ünlüler takımı kaybetti ve iki eleme adayı çıkarmak zorunda kaldılar.