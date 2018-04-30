Survivor'da kim elenecek? İşte ismi yazılan yarışmacılar

TV8 yarışması Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı Gönüllüler ve Ünlüler takımlarından Yağmur Banda, Murat Ceylan, Birsen Bekgöz, Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen arasından çıkacak. Survivor'dan elenen isim kim olacak? SMS oylaması sonuçları 30 Nisan 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.

Survivor'da kim elenecek? İşte ismi yazılan yarışmacılar

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 5 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler ve Ünlüler takımlarının yarışmacılarını eleme potasına çıkardı. Bu hafta 5 isim için toplu SMS oylaması sonuçlarına bakılacak. İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Yağmur Banda, Murat Ceylan ve Birsen Bekgöz isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı ise Ünlüler takımı kaybetti ve iki eleme adayı çıkarmak zorunda kaldılar.

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Survivor'da kim elenecek? İşte ismi yazılan yarışmacılar

Survivor 2018'in 29 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda dördüncü eleme adayı Elif Şadoğlu; bireysel dokunulmazlık sahibi Mustafa Kemal Kurt'un kararıyla beşinci eleme adayı da Yiğit Dikmen oldu.

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Survivor'da kim elenecek? İşte ismi yazılan yarışmacılar

İsimlerin belirlenmesinin ardından Yağmur Banda, Murat Ceylan, Birsen Bekgöz, Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen, toplu SMS oylaması sonuçlarını beklemeye başladı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 30 Nisan 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.

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Survivor'da kim elenecek? İşte ismi yazılan yarışmacılar

Survivor 2018 eleme adayı Yağmur Banda kimdir? 20 yaşında. Liseyi bitirmiş. 12 yıldır tekvando yapıyor. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu var. 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu var. Bu sene Türkiye ikincisi olmuş.

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