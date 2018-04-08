Survivor'da kim elenecek? 8 Nisan 2018 SMS oylaması!

Rekabetin gün geçtikçe kızıştığı Survivor'da nefesler tutuldu. Artık haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunları yarışmayı daha farklı bir yöne taşıdı. Dün birinci raundu oynanan dokunulmazlık oyununun bu akşam ikincisi oynanacak. Peki, eleme adayları kimler olacak?

Survivor'da kim elenecek? 8 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor'da rekabet ve tansiyon gün geçtikçe artıyor. Artık haftada iki kere oynanacak olan dokunulmazlık oyunu farklı bir önem taşımaya başladı. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu. Geriden gelerek kazanmayı bilen ünlüler takımı gönüllülere yine şans tanımadı. Gönüllüler üzerinde dolaşan karabulutlar ne zaman kalkacak.

17
Survivor'da kim elenecek? 8 Nisan 2018 SMS oylaması!

İlk dokunulmazlıkta kaybeden Gönüllüler takımından Cumali ve Yağmur'un ismi söylendi. Bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık oyunu her şeyi belirleyecek. Ünlüler takımı kaybederse Cumali ve Yağmur'un karşısına en az iki aday çıkaracak. Bu akşam dolu dizgin bir Survivor izleyeceğiz. Rövanşı oynanacak olan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?

27
Survivor'da kim elenecek? 8 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor 2018 eleme adayı Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül, Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dahil edildi.

37
Survivor'da kim elenecek? 8 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor 2018 eleme adayı Yağmur Banda kimdir? 20 yaşında. Liseyi bitirmiş. 12 yıldır tekvando yapıyor. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu var. 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu var. Bu sene Türkiye ikincisi olmuş.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro