Survivor'da kim elenecek? 8 Nisan 2018 SMS oylaması!

Rekabetin gün geçtikçe kızıştığı Survivor'da nefesler tutuldu. Artık haftada iki kez oynanacak olan dokunulmazlık oyunları yarışmayı daha farklı bir yöne taşıdı. Dün birinci raundu oynanan dokunulmazlık oyununun bu akşam ikincisi oynanacak. Peki, eleme adayları kimler olacak?

Survivor'da rekabet ve tansiyon gün geçtikçe artıyor. Artık haftada iki kere oynanacak olan dokunulmazlık oyunu farklı bir önem taşımaya başladı. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu. Geriden gelerek kazanmayı bilen ünlüler takımı gönüllülere yine şans tanımadı. Gönüllüler üzerinde dolaşan karabulutlar ne zaman kalkacak. Twitter

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İlk dokunulmazlıkta kaybeden Gönüllüler takımından Cumali ve Yağmur'un ismi söylendi. Bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık oyunu her şeyi belirleyecek. Ünlüler takımı kaybederse Cumali ve Yağmur'un karşısına en az iki aday çıkaracak. Bu akşam dolu dizgin bir Survivor izleyeceğiz. Rövanşı oynanacak olan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Twitter

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Survivor 2018 eleme adayı Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül, Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dahil edildi. Twitter

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