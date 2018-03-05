Survivor'da kim elenecek? 4 Mart 2018 SMS oylaması!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. 4 Mart 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan İpek Yaşar, Melih Özkaya ve Emre Durak için SMS oylaması yapıldı.
Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı İpek Yaşar, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Melih Özkaya ve haftanın performans birincisi Anıl Berk Baki'nin kararıyla üçüncü eleme adayı da Emre Durak oldu. İsimlerin belirlenmesinin ardından İpek, Melih ve Emre için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 5 Mart 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.
Survivor 2018 eleme adayı İpek Yaşar kimdir? İpek Yaşar'ın doğum tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. CrossFit sporcusu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar, Gamze Aksu'nun yerine Survivor 2018'e katıldı. Survivor 2018’e iki gönüllü ve iki All-Star yarışmacının daha önceden dahil olacağını açıklanmıştı. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. CrossFit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.
Survivor 2018 eleme adayı Melih Özkaya kimdir? 30 yaşında. Profosyonel olarak voleybol oynuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapıdan başlayıp A takıma çıkmış. Oradan Tokat’a transfer olmuş. Tokat Plevne’de süper lig oynamış sonra Tofaş’a geçmiş. Diyarbakır, Sivas, Ankara, İzmir en son da Isparta takımlarında yer almış. Ayrıca spor, fitness ve pilates eğitmenliği yapıyor.
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