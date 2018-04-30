Survivor'da kim elenecek? 30 Nisan 2018 SMS sonuçlarından hangi adayın adı çıkacak?

Survivor'da 30 Nisan 2018 Pazartesi akşamı kim elendi sorusunun yanıtı SMS oylaması sonuçları ile belli olacak. Gönüllüler takımından Murat, Yağmur Birsen eleme potasına girerken dün yapılan yarışmada Elif ve Yiğit elenmeye aday oldular.

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta bomba etkisi yaratacak iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Elenen isim hangi takımdan olacak merak konusu. Bu akşam bir kişi adaya veda edecek. İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu almasıyla birlikte Gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlığa gitti. Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlığın sahibi Hilmicem oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? İkinci dokunulmazlık için dün akşam karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı yine kıyasıya bir mücadele gösterdiler. Dokunulmazlığın sahibi Gönüllüler takımı oldu. Ünlüler takımında bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Mustafa Kemal oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK? İlk dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında en fazla ismi yazılanlar Murat ve Yağmur olurken; Hilmicem de Birsen'in ismini verdi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

İkinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ise en fazla ismi yazılan kişi Elif oldu. Mustafa Kemal ise Yiğit'in adını verdi. Bu akşam açıklanacak eleme sonuçlarına göre 5 yarışmacıdan birisi adaya veda edecek. Twitter

Facebook

Google Plus

3 5