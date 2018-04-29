Survivor'da kim elenecek? 29 Nisan 2018 SMS oylaması!

TV8 yarışması Survivor'da 29 Nisan 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler kimler? Survivor'dan kim elenecek? Detaylar haberimizde olacak...

Survivor'da artık bütün yarışmacıların kaderi belli oldu. Toplu SMS sonuçları her şeyi belirleyecek. Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti. Twitter

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Bunun üzerine başlayan SMS oylaması sonuçlandı. Hem Gönüllüler hem de Ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı. Twitter

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Survivor 2018'de oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanınca, Gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Ve dokunulmazlık kolyesini Hilmi Cem İntepe kazandı. Yağmur Banda, Murat Ceylan ve Birsen Bekgöz elemeye çıkan isimler oldu. Diğer eleme adayları bu gece yapılacak konseyde belli olacak. Twitter

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