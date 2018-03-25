Survivor'da kim elenecek? 25 Mart 2018 SMS oylaması!

Survivor'da son haftalarda tansiyon hiç düşmüyor. Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı rahat bir nefes almıştı. Gönüllüler takımından ise eleme potasına, İpek, Ramazan ve Birsen çıkmıştı. Bu 3 isim arasından adaya İpek veda etmişti. Rekabetin kızıştığı Survivor'da bu hafta da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.