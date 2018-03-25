Survivor'da kim elenecek? 25 Mart 2018 SMS oylaması!

Survivor'da hırs ve mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivorda bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda ortalık yine karıştı. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım All Star oldu. Survivor'da elemeye kim çıktı? Survivor'da eleme potasındaki isimler...

Survivor'da kim elenecek? 25 Mart 2018 SMS oylaması!

Survivor'da son haftalarda tansiyon hiç düşmüyor. Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kazanan All Star takımı rahat bir nefes almıştı. Gönüllüler takımından ise eleme potasına, İpek, Ramazan ve Birsen çıkmıştı. Bu 3 isim arasından adaya İpek veda etmişti. Rekabetin kızıştığı Survivor'da bu hafta da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

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Survivor'da kim elenecek? 25 Mart 2018 SMS oylaması!

Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran 2018 Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı'nın, "Her şey yalan bu oyun gerçek" dediği dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. 25 Mart 2018 Pazar akşamı dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı. Elemeye çıkan isimler kimler olacak? Detaylar birazdan haberimizde...

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Survivor'da kim elenecek? 25 Mart 2018 SMS oylaması!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?: All Star ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık sembolünü alabilmek için kıyasıya bir rekabete girdi ve kazanan takım All Star oldu. Dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı karşısında üstünlük sağlayan All Star takımı dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü Turabi Çamkıran'a verdi.

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Survivor'da kim elenecek? 25 Mart 2018 SMS oylaması!

SURVİVOR'DA GERGİNLİK: Dokunulmazlık oyununda Batuhan Buğra Eruygun'un Merve Aydın için söylediği sözler Turabi Çamkıran'ı kızdırdı. Gergin ikiliyi arkadaşları yatıştırmakta zorlanınca devreye Acun Ilıcalı girdi.

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