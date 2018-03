Survivor'da kim elenecek? 25 Mart 2018 SMS oylaması!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?: All Star ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık sembolünü alabilmek için kıyasıya bir rekabete girdi ve kazanan takım All Star oldu. Dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı karşısında üstünlük sağlayan All Star takımı dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü Turabi Çamkıran'a verdi.