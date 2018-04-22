Survivor'da kim elenecek? 22 Nisan 2018 SMS oylaması!

Diğer eleme aday ya da adaylar yarın akşam oynanacak eleme oyununun ardından belli olacak. Eğer bu oyunu da ünlüler takımı kaybederse eleme konseyinde bir kişiyi daha seçecekler. Ancak kaybeden takım bu sefer Gönüllüler takımı olursa, Gönüllüler takımından iki isim eleme adayı olacak ve toplamda 4 Survivor yarışmacısı eleme potasına çıkacak.