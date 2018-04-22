Survivor'da kim elenecek? 22 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor 2018'de Cumali'nin gitmesinden sonra adadaki taşlar tek tek döküldü. Gönüllüler takımı artık dokunulmazlık kaybetmek istemiyor. Dokunulmazlık oyunundan yana şanssız olan Gönüllüler takımı bu oyuna tüm güçlerini verecek. Büyük taktik yaparak Cumali'nin elenmesini sağlayan takım, Cumali'siz oyun kazanabildi mi?
İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?: Survivor'da dün akşam ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük bir heyecanla oynanan dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu. Ünlüler takımından elemeye çıkan isimler ise Adem ve Sahra oldu.
Diğer eleme aday ya da adaylar yarın akşam oynanacak eleme oyununun ardından belli olacak. Eğer bu oyunu da ünlüler takımı kaybederse eleme konseyinde bir kişiyi daha seçecekler. Ancak kaybeden takım bu sefer Gönüllüler takımı olursa, Gönüllüler takımından iki isim eleme adayı olacak ve toplamda 4 Survivor yarışmacısı eleme potasına çıkacak.
Survivor 2018 eleme adayı Sahra Işık kimdir? Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu olarak bilinen Sahra, Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil eden Sahra Işıl, 2014 ve Survivor All Star’da mücadele eden isimlerden biri oldu.
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