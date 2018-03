Survivor'da kim elenecek? 18 Mart 2018 SMS oylaması!

Survivor'da her dokunulmazlık oyunu iki takım içinde çok önemli bir hal aldı. En son oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımında Murat Ceylan, Damla Can ve Nihat Doğan eleme adayı olarak eleme potasına çıkmıştı. All Star takımında en çok ismi yazılan isim Nihat Doğan olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Turabi, Damla Can'ın ismini söylemişti. Haftalık performansı kazanan isim ise Sema olmuştu. Sema'nın eleme adayı olarak çıkarttığı isim ise Murat Ceylan olmuştu. En azı oyu alarak adaya ve Kıbrıs hayallerine veda eden isim Nihat Doğan oldu.