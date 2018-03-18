Survivor'da kim elenecek? 18 Mart 2018 SMS oylaması!

Survivor'da her dokunulmazlık oyunu iki takım içinde çok önemli bir hal aldı. En son oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Geçen hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımında Murat Ceylan, Damla Can ve Nihat Doğan eleme adayı olarak eleme potasına çıkmıştı. All Star takımında en çok ismi yazılan isim Nihat Doğan olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Turabi, Damla Can'ın ismini söylemişti. Haftalık performansı kazanan isim ise Sema olmuştu. Sema'nın eleme adayı olarak çıkarttığı isim ise Murat Ceylan olmuştu. En azı oyu alarak adaya ve Kıbrıs hayallerine veda eden isim Nihat Doğan oldu.
Peki 18 Mart 2018 Pazar akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Elemeye çıkan isimler kimler olacak? Survivorda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan kim olacak? İşte Survivor'da dokunulmazlık oyunu detayları...
GERGİNLİK OYUN SONRASINA TAŞINDI: Survivor 2018'in 18 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesi yaşanan Funda gerginliği oyunun sonuna da taşındı.
HAFTANIN PERFORMANSI VE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK: Survivor 2018'in 18 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında haftanın en iyi performansının sahibi olan ve ilk bireysel dokunulmazlığın sahibi Funda Alkayış; bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanarak konseyde bir eleme adayı belirleyecek ve dokunulmaz olacak isim ise Nagihan Karadere oldu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER