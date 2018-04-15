Survivor'da kim elenecek? 15 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor'da hırs, mücadele, rekabet devam ediyor. Üst üste ödül oyununu kazanan ve tam şansları döndü derken dokunulmazlık oyunun ilkini kaybeden Gönüllüler takımında moraller sıfır. Peki son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?

Survivor'da kim elenecek? 15 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor 2018 tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da dokunulmazlık oyunları daha bir önem taşımaya başladı. Damla ve Nagihan arasında oyuncu seçme gerginliği yaşandı. Artık dokunulmazlık oyunları haftada iki kez oynanıyor.

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Survivor'da kim elenecek? 15 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor'da şanssızlığını bir türlü kıramayan Gönüllüler takımı haftaya iyi başlamıştı. 2 ödül oyununu peş peşe kazanan Gönüllüler takımı büyük bir moral depoladı. Ta ki ilk dokunulmalık oyununa kadar. Dokunulmazlık oyununda kazanmayı bir türlü beceremeyen Gönüllüler takımı izleyicileri hayal kırıklığına uğratıyor. Bu zamana kadar oynanan dokunulmazlık oyunları içinde gönüllüler takımı sadece 1 kere kazanabildi.

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Survivor'da kim elenecek? 15 Nisan 2018 SMS oylaması!

Dokunulmazlık oyunun ilk kısmı oynandı. Dokunulmazlık oyununda ipi gögüsleyen takım yine Ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı adeta oyunda dağıldı. Nagihan dışındaki yarışmacıları istenilen performansı gösteremedi. Eleme adayları Hakan ve Cumali oldu. Cumali arkadaşlarının ada konseyinde yazdığı ilk isim oldu. Hilmicem ise bireysel dokunulmazlığı kazanarak Hakan'ın ismini verdi. Konseyde bu durum yarışmacılar arasında şaşkınlık oluşturdu.

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Survivor'da kim elenecek? 15 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor 2018 eleme adayı Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül, Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dahil edildi.

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