Survivor'da kim elenecek? 11 Mart 2018 SMS oylaması!

Uzun yıllardır devam eden Survivor'da bu yılda kaldığı yerden devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri gerçekleştirilen yarışma izleyiciler tarafından soluksuz izleniyor. Her bölümünde yaşanan yeni gelişmeler izleyicileri şok ediyor. Dokunulmazlık oyunu öncesi Nagihan'ın Gönüllüler takımına geçeceği söylenmesine ve Melih'ten gelen kötü habere hem yarışmacılar hem de izleyiciler şaşırdılar. Peki Survivor'da bu akşam eleme adayları kim olacak? Hangi yarışmacı elenecek? Adaya kim veda edecek?