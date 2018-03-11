Survivor'da kim elenecek? 11 Mart 2018 SMS oylaması!

Uzun yıllardır devam eden Survivor'da bu yılda kaldığı yerden devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri gerçekleştirilen yarışma izleyiciler tarafından soluksuz izleniyor. Her bölümünde yaşanan yeni gelişmeler izleyicileri şok ediyor. Dokunulmazlık oyunu öncesi Nagihan'ın Gönüllüler takımına geçeceği söylenmesine ve Melih'ten gelen kötü habere hem yarışmacılar hem de izleyiciler şaşırdılar. Peki Survivor'da bu akşam eleme adayları kim olacak? Hangi yarışmacı elenecek? Adaya kim veda edecek?
Survivor’da nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu daha geldi çattı. 4. haftanın sonunda adaya kim veda edecek? Survivor 2018’de 5. haftaya girerken hayallerine ve adaya veda eden isim hangi takımdan olacak? Her hafta oldukça zorlu geçen dokunulmazlık oyunlarında yarışmacılar yine zorlu bir parkurda dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele veriyor.
NAGİHAN, GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇTİ: Survivor 2018'in 11 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, daha önce Gönüllüler takımına geçmek isteyen All Star takımı yarışmacısı Nagihan Karadere'nin bundan sonra Gönüllüler takımıyla beraber yarışmaya devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama yarışmacıları şoke etti. Gönüllüler takımına geçen Nagihan ile All Star takım arkadaşları arasında tartışmalar yaşandı.
MELİH'İN SURVİVOR MACERASI SONA ERDİ: Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu öncesinde ödül oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırılan Melih Özkaye'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Melih sağlık durumu elvermediği için Survivor macerasına devam edemeyecek.
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