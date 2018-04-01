Survivor'da kim elenecek? 1 Nisan 2018 SMS oylaması!

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı hangi isimler arasından çıkacak. 1 Nisan 2018 Pazar akşamı dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybedecek? Bireysel dokunulmazlığı kim kazanacak?

Survivor'da kim elenecek? 1 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. 1 Nisan 2018 Pazar akşamı Survivor dokunulmazlık oyununun akabinde oynanacak bireysel dokunulmazlık sonrası muhtemel 3 aday konsey yolunu tutacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor hayallerine veda ederken diğerleri çetin ada koşulları ve rekabetin içinde yarışmaya devam edecek. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan kim, muhtemel 3 eleme adayları ve Survivor heyecanı haberimizin detaylarında...

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Survivor'da kim elenecek? 1 Nisan 2018 SMS oylaması!

Survivor'da geçen hafta, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Anıl Berk Baki, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Birsen Bekgöz'ün kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Ramazan Kalyoncu, Survivor 2018'de elenen isim olmuş ve Survivor'a veda etmişti.

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Survivor'da kim elenecek? 1 Nisan 2018 SMS oylaması!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?: All Star ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık sembolünü alabilmek için kıyasıya bir rekabete girdi ve kazanan takım All Star oldu. Dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı karşısında üstünlük sağlayan All Star takımı dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü Merve Aydın'a verdi.

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Survivor'da kim elenecek? 1 Nisan 2018 SMS oylaması!

HAKAN ÇİLEDEN ÇIKTI: Dokunulmazlık oyununda Murat Ceylan ile mücadele eden Cumali Akgül geride kalınca Hakan Hatipoğlu kenarda takım arkadaşına tepki gösterdi.

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