Survivor'da kim elendi? 9 Nisan 2018 SMS sonuçları!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Gönüllüler takımının yarışmacılarını SMS oylamasına çıkarmış. Bu hafta 3 isim için SMS oylaması yapıldı. İlk dokunulmazlığı Gönüllüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Cumali Akgül ve Yağmur Banda isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı da Gönüllüler takımı kaybetmiş ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kalmışlardı.
Survivor 2018'in 8 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümü dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme adayı Funda Alkayış olmuştu. Daha önce yapılan konseyde yine Gönüllüler takımından Cumali Akgül ve Yağmur Banda diğer eleme adayları olarak çıkmıştı.
İsimlerin belirlenmesinin ardından Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Funda Alkayış için SMS oylaması yapılmıştı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim birazdan açıklanacak ve haberimizde olacak.
Survivor 2018 eleme adayı Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül, Iğdır doğumlu ve 32 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır. Cumali, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Survivor kadrosuna dahil edildi.
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