Survivor'da kim elendi? 5 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor 5 Mart elemesinde kim elendi sorusunun yanıtı SMS oylaması sonuçları ile belli oldu. İpek Yaşar, Melih Özkaya ve Emre Durak, Survivor'da bu hafta eleme adayı olan isimlerdi. Yapılan eleme konseyinde Emre Durak adaya veda etti.

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 5 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Gönüllüler takımından elemeye çıkan isimler İpek Yaşar, Melih Özkaya ve Emre Durak'tı. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Emre Durak oldu. Twitter

Facebook

Google Plus

1 15

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı İpek Yaşar, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Melih Özkaya ve haftanın performans birincisi Anıl Berk Baki'nin kararıyla üçüncü eleme adayı da Emre Durak olmuştu. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Emre Durak, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 15

Survivor 2018'e veda eden Emre Durak kimdir? Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının 'Çılgın Goril' isimli Youtube kanalı da bulunuyor. Bu kanalda tehlikeli videoları da çeken yarışmacı aksiyon ve çılgınlığı çok seviyor. Aksiyon sahneleri çeken Emre Durak tam bir Survivor gibi yaşıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 15