Survivor'da kim elendi? 30 Nisan'da veda eden hangi takımdan oldu?

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 30 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Ünlüler ve gönüllüler takımından Murat, Yağmur Birsen Elif ve Yiğit elenmeye aday oldular.. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Yiğit oldu.

SURVİVOR BİRİNCİ DOKUNULMAZLIĞI : Survivor adasında birinci dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmiş ve 3 ismi eleme potasına koymuşlardı. Bu eleme adayları da Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu. İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU : İkinci dokunulmazlık oyununu gönülüler kazanınca eleme adayları ünlülerden geldi. Ünlüler takımında en fazla ismi yazılan kişi Elif oldu. Mustafa Kemal ise Yiğit'in adını verdi.