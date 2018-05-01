Survivor'da kim elendi? 30 Nisan'da veda eden hangi takımdan oldu?

Survivor'da 30 Nisan 2018 Pazartesi akşamı kim elendi sorusunun yanıtı acunn.com sitesindeki SMS oylaması sonuçları ile belli oldu. Murat, Yağmur Birsen Elif ve Yiğit elenmeye aday oldular. Yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim şaşırttı.

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 30 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Ünlüler ve gönüllüler takımından Murat, Yağmur ,Birsen , Elif ve Yiğit elenmeye adayıydılar. Twitter

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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ : Ada konseyinde Acun Ilıcalı elenen yarışmacının ismini açıkladı. Bu hafta Survivor adasına veda eden isim Yiğit oldu. Yiğit ünlüler takımının en güçlü isimlerinden biriydi. Haliyle elenmesi takım için kötü oldu.

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SURVİVOR BİRİNCİ DOKUNULMAZLIĞI : Survivor adasında birinci dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmiş ve 3 ismi eleme potasına koymuşlardı. Bu eleme adayları da Murat, Yağmur ve Birsen olmuştu.

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