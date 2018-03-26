Survivor'da kim elendi? 26 Mart 2018 SMS sonuçları!

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da 26 Mart 2018'de kim elendi sorusunun yanıtı SMS oylaması sonuçları ile belli oldu. Anıl Berk Baki, Ramazan Kalyoncu ve Yağmur Banda, Survivor'da bu hafta eleme adayı olan isimlerdi. Yapılan eleme konseyinde Ramazan Kalyoncu adaya veda etti.

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 26 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Gönüllüler takımından elemeye çıkan isimler Anıl Berk Baki, Ramazan Kalyoncu ve Yağmur Banda'ydı. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Ramazan Kalyoncu oldu. Twitter

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Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Anıl Berk Baki, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Birsen Bekgöz'ün kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Ramazan Kalyoncu, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.



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Survivor 2018'e veda eden Ramazan Kalyoncu kimdir? Rizeli ve İstanbul’da yaşıyor. Modellik yapıyor. Diksiyon ve oyunculuk eğitimi almış. Fitness ile uğraşıyor. Twitter

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