Survivor'da kim elendi? 26 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 26 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Gönüllüler takımından elemeye çıkan isimler Anıl Berk Baki, Ramazan Kalyoncu ve Yağmur Banda'ydı. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Ramazan Kalyoncu oldu.
Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Anıl Berk Baki, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Birsen Bekgöz'ün kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Ramazan Kalyoncu, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.
Survivor 2018'e veda eden Ramazan Kalyoncu kimdir? Rizeli ve İstanbul’da yaşıyor. Modellik yapıyor. Diksiyon ve oyunculuk eğitimi almış. Fitness ile uğraşıyor.
Survivor 2018 eleme adayı Anıl Berk Baki kimdir? 26 yaşında. Yeditepe Üniversitesi reklam ve tasarım bölümünden mezun. Galatasaray lisesi mezunu. 6 yaşında yelken sporuna başlamış. Aktif olarak hem milli takımda sözleşmeli olarak devam ediyor. Türkiye’nin en büyük şirketinin kaptanlığını yapıyor. Crossfit ile ilgileniyor. Eğitmenlik yapıyor. Atletizm, voleybol gibi sporlarla da ilgilenmiş.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER