Survivor'da kim elendi? 25 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor 2018 eleme adayı Anıl Berk Baki kimdir? 26 yaşında. Yeditepe Üniversitesi reklam ve tasarım bölümünden mezun. Galatasaray lisesi mezunu. 6 yaşında yelken sporuna başlamış. Aktif olarak hem milli takımda sözleşmeli olarak devam ediyor. Türkiye’nin en büyük şirketinin kaptanlığını yapıyor. Crossfit ile ilgileniyor. Eğitmenlik yapıyor. Atletizm, voleybol gibi sporlarla da ilgilenmiş.