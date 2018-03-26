Survivor'da kim elendi? 25 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. 25 Mart 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan Anıl Berk Baki, Ramazan Kalyoncu ve Yağmur Banda için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 26 Mart 2018 Pazartesi gecesi açıklanacak.
Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Anıl Berk Baki, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Birsen Bekgöz'ün kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Anıl, Ramazan ve Yağmur için SMS oylaması yapıldı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.
Survivor 2018 eleme adayı Anıl Berk Baki kimdir? 26 yaşında. Yeditepe Üniversitesi reklam ve tasarım bölümünden mezun. Galatasaray lisesi mezunu. 6 yaşında yelken sporuna başlamış. Aktif olarak hem milli takımda sözleşmeli olarak devam ediyor. Türkiye’nin en büyük şirketinin kaptanlığını yapıyor. Crossfit ile ilgileniyor. Eğitmenlik yapıyor. Atletizm, voleybol gibi sporlarla da ilgilenmiş.
Survivor 2018 eleme adayı Ramazan Kalyoncu kimdir? Rizeli ve İstanbul’da yaşıyor. Modellik yapıyor. Diksiyon ve oyunculuk eğitimi almış. Fitness ile uğraşıyor.
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