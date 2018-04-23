Survivor'da kim elendi? 23 Nisan 2018 SMS sonuçları!

TV8 yarışması Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı Ünlüler takımından Sahra Işık, Adem Kılıççı ve Mustafa Kemal Kurt arasından çıkacak. Survivor'dan elenen isim kim olacak? SMS oylaması sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Ünlüler takımının yarışmacılarını SMS oylamasına çıkarmış ve 3 isim için SMS oylaması yapılmıştı. İlk dokunulmazlığı Ünlüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Sahra Işık ve Adem Kılıççı isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı da Ünlüler takımı kaybetmiş ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kalmışlardı. Twitter

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Survivor 2018'in 22 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme adayı da Mustafa Kemal Kurt olmuştu. Daha önce yapılan konseyde yine Gönüllüler takımından Sahra Işık ve Adem Kılıççı diğer eleme adayları olarak çıkmıştı. Twitter

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İsimlerin belirlenmesinin ardından Sahra Işık, Adem Kılıççı ve Mustafa Kemal Kurt için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim bu gece açıklanacak ve haberimizde olacak. Twitter

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