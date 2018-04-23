Survivor'da kim elendi? 23 Nisan 2018 SMS sonuçları!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. Cumartesi ve Pazar günleri oynanan dokunulmazlık oyunları Ünlüler takımının yarışmacılarını SMS oylamasına çıkarmış ve 3 isim için SMS oylaması yapılmıştı. İlk dokunulmazlığı Ünlüler takımı kaybetmiş, eleme adayı olarak da Sahra Işık ve Adem Kılıççı isimlerini vermişlerdi. İkinci dokunulmazlığı da Ünlüler takımı kaybetmiş ve bir eleme adayı daha çıkarmak zorunda kalmışlardı.
Survivor 2018'in 22 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda üçüncü eleme adayı da Mustafa Kemal Kurt olmuştu. Daha önce yapılan konseyde yine Gönüllüler takımından Sahra Işık ve Adem Kılıççı diğer eleme adayları olarak çıkmıştı.
İsimlerin belirlenmesinin ardından Sahra Işık, Adem Kılıççı ve Mustafa Kemal Kurt için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim bu gece açıklanacak ve haberimizde olacak.
Survivor 2018 eleme adayı Sahra Işık kimdir? Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu olarak bilinen Sahra, Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil eden Sahra Işıl, 2014 ve Survivor All Star’da mücadele eden isimlerden biri oldu.
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