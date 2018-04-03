Survivor'da kim elendi? 2 Nisan'da en bomba isim veda etti

Survivor 2 Nisan 2018 elemesinde Nevin Yanıt elendi. Survivor adasının en hızlısı olması beklenen Nevin Yanıt tam bir hayal kırıklığı oldu. Bu hafta Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda'yla elemeye çıkan Nevin Yanıt Survivor'a veda etti. İşte Survivor ada konseyindeki eleme;

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 2 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Gönüllüler takımından elemeye çıkan isimler Nevin Yanıt, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda'ydı. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Nevin Yanıt oldu. Milli atlet Nevin Yanıt Survivor 2018 adasının en gözde ismi olacak deniyordu. Ancak Nevin Yanıt performansı ile tam bir hayal kırıklığı oldu. Twitter

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Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Nevin Yanıt, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Birsen Bekgöz ve haftanın performans birincisi Anıl Berk Baki'nin kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Nevin, Birsen ve Yağmur için SMS oylaması yapılmıştı. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Nevin Yanıt, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.



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Survivor 2018'e veda eden Nevin Yanıt kimdir? 16 Şubat 1986 yılında Mersin’de doğmuştur. 2002 yılında atletizm sporuna başlayan Nevin Yanıt, 2004-2005 yıllarında gençler Türkiye rekorunu kırmıştır. Birçok başarıya imza atan Yanıt, 2006 yılında Şampiyon Kulüpler Kupasında şampiyon olarak büyükler Türkiye rekorunu eline geçirmiştir. 2007 yılında 23 yaş altı Avrupa Şampiyonu olmuştur ve Dünya Üniversiteler'de gümüş madalya almıştır. Ayrıca Nevin Yanıt, 2008 yılında Pekin Olimpiyatlarında yarı final yarışan ilk Türk bayan atlet olmuştur. 2009 yılında Dünya Üniversiteler Şampiyonu, aynı yıl içerisinde yapılan Akdeniz Oyunlarında , Akdeniz Oyunları Şampiyonu olmuştur. 2010 yılında Barselona’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında elinde bulundurduğu Türkiye rekorunu geliştirerek Avrupa Şampiyonu olmuştur. 2012 Londra olimpiyatlarında finalist olmuştur. Bu yıl düzenlenen İslam Oyunlarında da gümüş madalya alan Yanıt, hala Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Twitter

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