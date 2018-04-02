Survivor'da kim elendi? 2 Nisan 2018 SMS sonuçları!

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı Gönüllüler takımından Nevin Yanıt, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda arasından çıkacak. Survivor'da bu hafta adaya kim veda edecek? Ödül oyununu hangi takım kazanacak?

Survivor'da kim elendi? 2 Nisan 2018 SMS sonuçları!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. 1 Nisan 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıkmış belirlenen 3 isim olan Nevin Yanıt, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda için SMS oylaması yapılmıştı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 2 Nisan 2018 Pazartesi gecesi açıklanacak.

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Survivor'da kim elendi? 2 Nisan 2018 SMS sonuçları!

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Nevin Yanıt, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Birsen Bekgöz ve haftanın performans birincisi Anıl Berk Baki'nin kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Nevin, Birsen ve Yağmur için SMS oylaması yapılmıştı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

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Survivor'da kim elendi? 2 Nisan 2018 SMS sonuçları!

Survivor 2018 eleme adayı Nevin Yanıt kimdir? 16 Şubat 1986 yılında Mersin’de doğmuştur. 2002 yılında atletizm sporuna başlayan Nevin Yanıt, 2004-2005 yıllarında gençler Türkiye rekorunu kırmıştır. Birçok başarıya imza atan Yanıt, 2006 yılında Şampiyon Kulüpler Kupasında şampiyon olarak büyükler Türkiye rekorunu eline geçirmiştir. 2007 yılında 23 yaş altı Avrupa Şampiyonu olmuştur ve Dünya Üniversiteler'de gümüş madalya almıştır. Ayrıca Nevin Yanıt, 2008 yılında Pekin Olimpiyatlarında yarı final yarışan ilk Türk bayan atlet olmuştur. 2009 yılında Dünya Üniversiteler Şampiyonu, aynı yıl içerisinde yapılan Akdeniz Oyunlarında , Akdeniz Oyunları Şampiyonu olmuştur. 2010 yılında Barselona’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında elinde bulundurduğu Türkiye rekorunu geliştirerek Avrupa Şampiyonu olmuştur. 2012 Londra olimpiyatlarında finalist olmuştur. Bu yıl düzenlenen İslam Oyunlarında da gümüş madalya alan Yanıt, hala Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır.

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Survivor'da kim elendi? 2 Nisan 2018 SMS sonuçları!

Survivor 2018 eleme adayı Birsen Bekgöz kimdir? Almanya'nın Berlin şehrinde hayata gözlerini açan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka’nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs’ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005; 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupasında 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunlarında 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

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