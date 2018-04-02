Survivor'da kim elendi? 2 Nisan 2018 SMS sonuçları!

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı Gönüllüler takımından Nevin Yanıt, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda arasından çıkacak. Survivor'da bu hafta adaya kim veda edecek? Ödül oyununu hangi takım kazanacak?

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. 1 Nisan 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıkmış belirlenen 3 isim olan Nevin Yanıt, Birsen Bekgöz ve Yağmur Banda için SMS oylaması yapılmıştı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 2 Nisan 2018 Pazartesi gecesi açıklanacak. Twitter

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Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı Nevin Yanıt, bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali Akgül'ün kararıyla ikinci eleme adayı Birsen Bekgöz ve haftanın performans birincisi Anıl Berk Baki'nin kararıyla üçüncü eleme adayı da Yağmur Banda olmuştu. İsimlerin belirlenmesinin ardından Nevin, Birsen ve Yağmur için SMS oylaması yapılmıştı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Twitter

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Survivor 2018 eleme adayı Nevin Yanıt kimdir? 16 Şubat 1986 yılında Mersin’de doğmuştur. 2002 yılında atletizm sporuna başlayan Nevin Yanıt, 2004-2005 yıllarında gençler Türkiye rekorunu kırmıştır. Birçok başarıya imza atan Yanıt, 2006 yılında Şampiyon Kulüpler Kupasında şampiyon olarak büyükler Türkiye rekorunu eline geçirmiştir. 2007 yılında 23 yaş altı Avrupa Şampiyonu olmuştur ve Dünya Üniversiteler'de gümüş madalya almıştır. Ayrıca Nevin Yanıt, 2008 yılında Pekin Olimpiyatlarında yarı final yarışan ilk Türk bayan atlet olmuştur. 2009 yılında Dünya Üniversiteler Şampiyonu, aynı yıl içerisinde yapılan Akdeniz Oyunlarında , Akdeniz Oyunları Şampiyonu olmuştur. 2010 yılında Barselona’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında elinde bulundurduğu Türkiye rekorunu geliştirerek Avrupa Şampiyonu olmuştur. 2012 Londra olimpiyatlarında finalist olmuştur. Bu yıl düzenlenen İslam Oyunlarında da gümüş madalya alan Yanıt, hala Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Twitter

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