Survivor'da kim elendi? 19 Mart 2018 SMS sonuçları!

Survivor'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı 3 isim arasından çıkacak. 18 Mart 2018 Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyine çıktı. Belirlenen 3 isim olan İpek Yaşar, Ramazan Kalyoncu ve Birsen Bekgöz için SMS oylaması yapıldı.
Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk eleme adayı İpek Yaşar, bireysel dokunulmazlık sahibi Nagihan Karadere'nin kararıyla ikinci eleme adayı Ramazan Kalyoncu ve haftanın performans birincisi Funda Alkayış'ın kararıyla üçüncü eleme adayı da Birsen Bekgöz olmuştu. İsimlerin belirlenmesinin ardından İpek, Ramazan ve Birsen için SMS oylaması yapıldı. Survivor 2018'de bu hafta elenecek olan isim 19 Mart 2018 Pazartesi akşamı açıklanacak.
Survivor 2018 eleme adayı İpek Yaşar kimdir? İpek Yaşar'ın doğum tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. CrossFit sporcusu olan ve Instagram da binlerce takipçisi bulunan İpek Yaşar, Gamze Aksu'nun yerine Survivor 2018'e katıldı. Survivor 2018’e iki gönüllü ve iki All-Star yarışmacının daha önceden dahil olacağını açıklanmıştı. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. CrossFit Balaban’da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.
Survivor 2018 eleme adayı Birsen Bekgöz kimdir? Almanya'nın Berlin şehrinde hayata gözlerini açan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka’nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs’ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005; 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.
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