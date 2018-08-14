Survivor'da kaybetti ama aşkta kazandı!

Survivor 2018 All Star'a katılan ve şampiyon olabilmek için ter döken Karadere, finalde şampiyonluğu Adem Kılıççı'ya kaptırdı. Survivor 2018'de istediğini bulamayan Milli Atlet Nagihan Karadere nasibini aşkta buldu. Nagihan Karadere Ramiz Özbay ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Başarılı sporcu sevgilisi ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor. Peki Ramiz Özbay kimdir? Yakından tanıyalım