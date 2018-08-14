Survivor'da kaybetti ama aşkta kazandı!

Survivor 2018 All Star'a katılan Milli Atlet Nagihan Karadere başarılı bir performans sergileyerek final heyecanını yaşamıştı. Adını Survivor yarışmasıyla duyuran Nagihan Karadere geçen yıl Ağustos ayında ihanete uğradığı eşi Uğur Gökçe'den boşandı. Zor günleri geride bırakan Nagihan Karadere, Survivor 2018 All Star'a katılarak şampiyon olabilmek için ter döktü.
Survivor 2018 All Star'a katılan ve şampiyon olabilmek için ter döken Karadere, finalde şampiyonluğu Adem Kılıççı'ya kaptırdı. Survivor 2018'de istediğini bulamayan Milli Atlet Nagihan Karadere nasibini aşkta buldu. Nagihan Karadere Ramiz Özbay ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Başarılı sporcu sevgilisi ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor. Peki Ramiz Özbay kimdir? Yakından tanıyalım
Ramiz Özbay, Hollywood Prodüksiyon şirketini kuran 200'e yakın Hollywood yıldızıyla anlaşma yapan bir Türk iş insanı.
Avrupada, Amerikada ve Türkiyede çok ses getiren organizasyonlara imza atan Ramiz Özbay Hollywood yıldızları tarafından çok güvenilen bir isim.
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