Survivor'da Gönüllüler takımından şok istek! Cumali gidecek mi?

Survivor 2018'in 9 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümü ada konseyinde Nagihan Karedere, Funda Alkayış'ın elenmesinden sonra Gönüllüler takımı adına flaş bir istekte bulundu.

Cumali Akgül'ün Ünlüler takımına geçmesini isteyen Nagihan, "Cumali arkadaşımızı çok seviyoruz. Ara ara sürprizler yapıyor ama genel anlamda katkısının olmadığını görüyoruz. Sizden bir ricam var. Cumali'yi karşı takıma transfer edebilir miyiz? Artık konuşacak halimiz yok. Hakan'ı bu konuşmaya dahil edemedik. Cumali'nin performansının düşük olmasından dolayı karşı takıma transfer olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan ise cevap olarak, "Bu konuyu ekiple görüşeceğim" yanıtı geldi.