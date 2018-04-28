Survivor’da Gönüllüler takımı bir ilki başardı!

Survivor’ın cuma günü yayınlanan son bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı konforlu baraka ödülü için karşı karşıya geldi. Aynı zamanda migrodalga ve peynirli börek ödüllü mücadeleyi 6-10 Gönüllüler takımı kazandı. Günün ikinci mücadelesinde iki takım karınıyarık ve pilav ödülünde karşılaştı. Bu yarışmanın da kazananı Gönüllüler takımı oldu. Üst üste 11. galibiyetini alan Gönüllüler Survivor 2018’de ilk kez çift haneli seri yakalayan takım oldu.