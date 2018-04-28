Survivor’da Gönüllüler takımı bir ilki başardı!

Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı ? sorusunun cevabı belli oldu. Cuma günü gerçekleşen baraka ve yemek ödüllerini kazanan Gönüllüler üst üste 11 oyundan galibiyetle ayrılarak Survivor 2018’de ilk kez çift haneli seri yakalayan takım oldu.

Survivor’da Gönüllüler takımı bir ilki başardı!

Survivor’ın cuma günü yayınlanan son bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı konforlu baraka ödülü için karşı karşıya geldi. Aynı zamanda migrodalga ve peynirli börek ödüllü mücadeleyi 6-10 Gönüllüler takımı kazandı. Günün ikinci mücadelesinde iki takım karınıyarık ve pilav ödülünde karşılaştı. Bu yarışmanın da kazananı Gönüllüler takımı oldu. Üst üste 11. galibiyetini alan Gönüllüler Survivor 2018’de ilk kez çift haneli seri yakalayan takım oldu.

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Survivor’da Gönüllüler takımı bir ilki başardı!

Survivor 2018'in merakla beklenen 12. haftası başladı. 55. bölümde takımlar ödül ve iletişim oyunlarında karşılaştı. Biftek hamburger ödüllü oyun 10-2 gibi farklı bir skorla Gönüllüler'in oldu. İletişim oyunu da 10-8 yine Gönüllüler'in oldu. Gönüllüler takımı böylece arkadaşlarıyla telefonda konuşmaya hak kazandı.

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Survivor’da Gönüllüler takımı bir ilki başardı!

Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali ve Sahra veda etmişti.

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Survivor’da Gönüllüler takımı bir ilki başardı!

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