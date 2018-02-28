Survivor'da geçen hafta Marcus elendi bu hafta kim veda etti?

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor 2018'nin 27 Şubat Salı akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Gönüllüler takımından elemeye çıkan isimler Birsen Bekgöz, Gizem Kurtulan, Cumali Akgün ve Ramazan Kalyoncu'ydu. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.

Survivor'da kim elendi? 27 Şubat 2018 SMS sonuçları!

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazmış ve yarışmacıların oyları sonucunda ilk iki eleme adayı Birsen Bekgöz ve Gizem Kurtulan, bireysel dokunulmazlık sahibi Melih Özkaya'nın kararıyla üçüncü eleme adayı Cumali Akgül ve haftanın performans birincisi Yağmur Banda'nın kararıyla dördüncü eleme adayı da Ramazan Kalyoncu olmuştu. SMS oylaması sonuçlarına göre en düşük oyu alan Gizem Kurtulan, Survivor 2018'de bu hafta elenen isim oldu ve Survivor'a veda etti.

ALL STAR TAKIMINA BÜYÜK ŞOK

Survivor 2018'in 27 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, ada konseyin Ecem Karaağaç'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. All Star yarışmacısı Ecem'in Survivor macerası sona erdi.