Survivor'da Cumali ünlülere geçiyor mu Acun Ilıcalı jilet gibi yanıt!

TV 8 ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor 2018'de Nagihan'ın Cumali'yi karşı takıma gönderin isteği, herkesi şoke etmişti. Cumali, ünlüler takımına geçecek mi? İlk açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Yanıt net ve tavizsizdi...

Survivor'da Cumali ünlülere geçiyor mu Acun Ilıcalı jilet gibi yanıt!

Survivor 2018, TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Rekabetin yanı sıra, gönüllüler takımının içinde bulunduğu zor şartlar izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Sürekli oyun kaybeden hem aç kalan ve sürekli eksilen gönüllüler takımının ilerleyen günlerde ne yapacağı çok merak edilirken, Nagihan Karadere'nin Acun Ilıcalı'dan isteği herkesi şoke etmişti.

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Survivor'da Cumali ünlülere geçiyor mu Acun Ilıcalı jilet gibi yanıt!

Survivor 2018 , Funda Alkayış'ın elendiği 43.son bölümde Nagihan Karadere Acun Ilıcalı'dan Cumali Akgül'ün ünlüler takımına gönderilmesini şu sözlerle istemişti ''Bu akşam bir güçlü yarışmacıyı daha kaybettik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Takımımızın durumu ortada. Oyun bittikten sonra herkes ağlama modundaydı. Yeni gelen arkadaşlar bir haftada halsiz kaldıklarını, bizim aylardır dayanmamızın mucize olduğunu söylüyorlar. Buraya gelmeden konuşma yaptık, buna Hakan katılmadı. Konuşacağımız şey sizin için uç bir nokta olabilir. All Star özellikle erkekleri çok güçlü. Cumali'yi biz iki ay misafir ettik. Dilim varmıyor ama çok saçma gelebilir. Biraz ayaklanmamız adına Cumali'yi karşı takıma transfer etme imkanınız varmı? Çok zor durumdayız' dedi.

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Survivor'da Cumali ünlülere geçiyor mu Acun Ilıcalı jilet gibi yanıt!

'CUMALİ'Yİ ÇOK SEVİYORUZ AMA...'; Cumali'yi çok sevdiklerini ama takıma katkısı olmamasından dolayı karşı takıma geçirilmesini istediklerini ifaden eden Nagihan, 'Cumali ara ara sürprizler yaparak oyun kazanıyor. Ama genelde katkısının olmadığını biliyoruz. Kendisi de sporcu olmadığını ve elinden bu kadarının geldiğini söylemişti. Artık konuşacak halimiz yok. Kelimeleri dahi seçemiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama Cumali'nin katkı sağlayamaması bizi zor durumda bırakıyor' şeklinde konuştu.

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Survivor'da Cumali ünlülere geçiyor mu Acun Ilıcalı jilet gibi yanıt!

O an net bir yanıt vermeyen Acun Ilıcalı, Nagihan'a bu talebin değerlendirileceğini ve daha sonra yanıt verileceğini söylemişti. Ayrıca Ilıcalı 'Cumali çok sevdiğim bir yarışmacı. İçi dışı bir çok dobra çok sevdim kendisini. Tam bir Anadolu insanı. Size de hak verdiğim noktalar var. Cumali buraya sportif testlerden geçerek gelmedi. Ancak Cumali'yle devam ederseniz oyunları kazanabileceğinizi düşünüyorum. Son oyunlarda 10-9, 10-8 gibi skorlarla kaybettiniz. Son yumruğu vurabilirsiniz. Ancak talebinizi anladım. Buna bireysel olarak evet ya da hayır diyemem. Bu akşam arkadaşlarımla toplanıp değerlendireceğiz ve size kararımızı ileteceğiz. Bu çok yönlü bakılacak bir olay' ifadelerini kullanmıştı.

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