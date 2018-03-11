Survivor'da büyük şok All-Star takımdan Gönüllüler'e geçen o isim!

Survivor 2018 birçok yenilikle beraber yoluna hız kesmeden ve büyük heyecan ile rekabetle birlikte yoluna devam ediyor. Survivor 22.bölümde ortalık fena karışacak. Çünkü All-star takımından bir isim Gönüllüler takımına geçiyor. Peki o isim kim?
Daha önce Survivor 2018'de, All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu, 'ileride gerginlik yaşanmaması' adına daha ilk bölümde takım değiştirip Gönüllüler'e geçmişti.
BİR TAKIM DEĞİŞİKLİĞİ DAHA; Survivor 2018'in 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde Nagihan All Star takımından Gönüllüler takımına geçiyor.
Survivor 2018'in sunucusu Acun Ilıcalı, "Hakan Hatipoğlu'nu Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman, bir kişi daha Gönüllüler'e geçmek istediğini söylemişti. Nagihan bundan sonra Gönüllüler takımında yer alacak" diyor.
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