Survivor'da büyük şok All-Star takımdan Gönüllüler'e geçen o isim!

Survivor 2018 birçok yenilikle beraber yoluna hız kesmeden ve büyük heyecan ile rekabetle birlikte yoluna devam ediyor. Survivor 22.bölümde ortalık fena karışacak. Çünkü All-star takımından bir isim Gönüllüler takımına geçiyor. Peki o isim kim?