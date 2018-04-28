Survivor'da büyük kavga! Acun olaya el koydu fırçayı bastı

Acun Ilıcalı'nın sunduğu dokunulmazlık oyunu sırasında, Gönülüller benchine gelen Turabi, Anıl'a arkadan omuz atarak vuruyor. Sonrasında ise kendisine tepki gösteren Hakan Hatipoğlu'yla tartışan Turabi çılgına dönüyor. Acun Ilıcalı olaya el koydu ve Turabi'yi fırçaladı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de dün akşam büyük oylama heyecanı vardı. Nefes kesen mücadeleleriyle devam eden Survivor 2018 sezonunun 27 Nisan tarihli bölümünde ödül oyunu oynandı ayrıca, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde detaylarını açıkladığı büyük oylama sonlandı. Peki, Survivor'da büyük oylama sonuçları açıklandı mı? Dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

SURVİVOR 2018 BÜYÜK SMS SONUÇLARI: Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti. Bunun üzerine başlayan SMS oylaması sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

Survivor'da dün akşam büyük oylama heyecanın öncesinde ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Ödül oyununda galip gelmek için tüm güçleriyle mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, ödülün sahibi olmak için büyük çaba sarf etti. Twitter

Facebook

Google Plus

3 12