Survivor'da büyük kavga! Acun olaya el koydu fırçayı bastı

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de dün akşam büyük oylama heyecanı vardı. Nefes kesen mücadeleleriyle devam eden Survivor 2018 sezonunun 27 Nisan tarihli bölümünde ödül oyunu oynandı ayrıca, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde detaylarını açıkladığı büyük oylama sonlandı. Peki, Survivor'da büyük oylama sonuçları açıklandı mı? Dün akşam ödül oyununu kim kazandı?
SURVİVOR 2018 BÜYÜK SMS SONUÇLARI: Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti. Bunun üzerine başlayan SMS oylaması sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı.
Survivor'da dün akşam büyük oylama heyecanın öncesinde ödül oyunu heyecanı da yaşandı. Ödül oyununda galip gelmek için tüm güçleriyle mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, ödülün sahibi olmak için büyük çaba sarf etti.
Survivor'da bu hafta oldukça zorlu ve yorucu parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, lezzetli ödül için kazanmak zorundaydı. Nefes kesen mücadelede iki takımda oldukça yoruldu ve parkuru zor tamamladı. Ödül oyunun bu gece kazanını gönüllüler takımı oldu ve karnıyarık ile mor oda ödülünü almaya hak kazandı. Bu sonuçla birlikte ünlüler takımı yaklaşık 10 haftadır üst üste ödül oyunlarında kaybetmiş oldu.
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