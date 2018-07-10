Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor Yunanistan adasından yarışmacı Rodanthi Kaparou'nun Hilmicem'den hoşlandığını açıklamıştı. Daha sonra Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hilmi Cem İntepe'ye durumu "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var. Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı" demişti.



