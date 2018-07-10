Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'in en başarılı erkek yarışmacılarından biri olan ancak finalde elenerek şampiyonluğa veda eden Hilmi Cem İntepe, Survivor'da aşk mı kazandı? Bu iddia çok konuşulacağı benziyor.

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018'in en başarılı erkek yarışmacılarından biri olan ancak finalde elenerek şampiyonluğa veda eden Hilmi Cem İntepe, Survivor'da aşk mı kazandı? Bu iddia çok konuşulacağı benziyor.

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Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Ucan Karga adlı bir hesabından iddiasına göre, Hilmi Cem İntepe, kendisine aşkını ilan eden Survivor Yunanistan yarışmacısı Rodanthi Kaparou ile aşk yaşıyor. İddiaların kaynağı ise ikilinin birbirini takip etmeye başlaması ve giydikleri aynı tişört. wha

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Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor Yunanistan adasından yarışmacı Rodanthi Kaparou'nun Hilmicem'den hoşlandığını açıklamıştı. Daha sonra Acun Ilıcalı, ada konseyinde Hilmi Cem İntepe'ye durumu "Yunan takımından senden hoşlanan birisi var. Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı" demişti.

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Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

AŞK MI YAŞIYORLAR; Bu olaydan sonra, Survivor dönüşü ikilinin ne yapacağı merak ediliyordu. Şimdi de Hilmi Cem İntepe ve Rodanthi Kaparou'nun aşk yaşadığı iddia edildi. İkili Instagram'da birbirlerini takibe aldı.

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