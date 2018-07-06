Survivor'da bir aşk bombası daha Sema ve Adem aşk yaşıyor!

Survivor 2018'de bir aşk bombası daha mı patlayacak? Geçtiğimiz günlerde Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz'ün aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Sema Aydemir ve Adem Kılıççı'nın aşk yaşadığı iddia edildi. İddianın sahibi ise yine adadan biri.

Survivor 2018'de bir aşk bombası daha mı patlayacak? Geçtiğimiz günlerde Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz'ün aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Sema Aydemir ve Adem Kılıççı'nın aşk yaşadığı iddia edildi. İddianın sahibi ise yine adadan biri. Twitter

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Serhat Akın internet üzerinden gerçekleştirdiği yayında Survivor Sema Aydemir'in, Adem Kılıççı ile Hakan Hatipoğlu'nu sevmediğini ifade ederek, "Sema Survivor"u giderken beni aradı. Adem filan bunlarla ben nasıl yapıcam adada filan dedi. Bende dedim ki... Sen güçlü kadınsın git çocuğunun için mücadele et. Turabi ile görüş, Hakan ile görüş Adem ile görüş bu arada Sema, Adem ile Hakan Hatipoğlu'nu hiç sevmiyordu. Twitter

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Aynı takımda olduğunuz için takım ruhunu sağlam için görüş dedim. Ağlama dedim pes etme dedim moral verdim başarırsın dedim. Ama ben şimdi kalkıp git Adem'le sevgili ol demedim" ifadelerini kullandı. Twitter

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