Survivor'da Adem-Turabi krizi devam ediyor 'Beni sevmeyen adamın...'

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da kıran kırana mücadele sürerken geçen günlerde yaşanan büyük kavganın başrolleri arasındaki gerilim devam ediyor.

İkili arasında adada hiç iletişim kurulmazken bugün Adem, balık tutması sonrası Merve'ye balığın kendisinin tuttuğunu söylenmemesini rica etti. Merve de Turabi'ye götürerek balığı kendisinin tuttuğunu ve yemesini istedi. Araya giren Berna balığı Adem'in tuttuğu söyledi. Turabi de bunun üzerine balığı reddetti.

Turabi, verdiği röportajda, "Beni sevmeyen adamın yemeği bana haramdır." dedi. Adem ise buna karşılık verdiği ropörtajda, bu tavrı çocuksu bulduğunu ifade etti.

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