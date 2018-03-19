Survivor'a yeni katılan Berna Canbeldek kimdir?

Survivor 2018'de daha önce sakatlığı nedeniyle diskalifye olan Ecem Karaağaç'ın yerine Berna Canbeldek geliyor. Daha önce 2 defa Survivor'a katılan Berna Canbeldek birinde diskalifiye olmuştu.

Survivor'a yeni katılan Berna Canbeldek kimdir?

Survivor 2018'e sakatlıklar damga vurdu. Hal böyle Survivor'a daha önce hiç olmadığı kadar dışarıdan yarışmacı dahil oldu. Şimdi yeni bir isim daha Survivor'a katılıyor. Yeni dedik ancak aslında o da Survivor izleyicilerinin tanıdığı bir isim. Bu kişi Berna Canbeldek oldu. Daha önce 2 kez Survivor'a katılan Berna Canbeldek birinde diskalifiye olmuştu. Peki kimdir Berna Canbeldek aslen nereli?

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Survivor'a yeni katılan Berna Canbeldek kimdir?

BERNA CANBELDEK KİMDİR? Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

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Survivor'a yeni katılan Berna Canbeldek kimdir?

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performası ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

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Survivor'a yeni katılan Berna Canbeldek kimdir?

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.

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