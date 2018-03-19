Survivor'a yeni katılan Berna Canbeldek kimdir?

Survivor 2018'e sakatlıklar damga vurdu. Hal böyle Survivor'a daha önce hiç olmadığı kadar dışarıdan yarışmacı dahil oldu. Şimdi yeni bir isim daha Survivor'a katılıyor. Yeni dedik ancak aslında o da Survivor izleyicilerinin tanıdığı bir isim. Bu kişi Berna Canbeldek oldu. Daha önce 2 kez Survivor'a katılan Berna Canbeldek birinde diskalifiye olmuştu. Peki kimdir Berna Canbeldek aslen nereli?