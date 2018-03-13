Survivor'a sonradan katılan Batuhan Buğra Eruygun kimdir şampiyon çıktı

Survivor 2018 bu yıl kıran kırana geçiyor. Rekabetin dozu arttı, kavgalar peş peşe geliyor. Bir süredir oyunlarda All-star takımın üstünlüğü devam etmekte malumunuz ancak son dokunulmazlık oyununu kaybedince Nihat Doğan elendi. Nihat Doğan'ın Survivor'dan elenmesi takımı nasıl etkiler belli olmaz anca yeni gelen oyuncuların takımları hayli etkileyeceği aşikar. Acun Ilıcalı, Survivor'a sonradan katılacak dört ismi açıkladı. Önceki sezonlarda yarışan Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen All-star takımına katılırken, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun Gönüllüler takımına katıldı. Peki Survivor 2018'de Gönüllüler takımına sonradan katılan Batuhan Buğra Uygun kimdir nereli kaç yaşında? Batuhan Buğra Uygun'un sevgilisi var mı? Hadi gelin Survivor'a sonradan katılan Batuhan Buğra Uygun'u daha yakından tanıyalım...