Survivor'a sonradan katılan Batuhan Buğra Eruygun kimdir şampiyon çıktı

Survivor 2018 bu yıl kıran kırana geçiyor. Rekabetin dozu arttı, kavgalar peş peşe geliyor. Bir süredir oyunlarda All-star takımın üstünlüğü devam etmekte malumunuz ancak son dokunulmazlık oyununu kaybedince Nihat Doğan elendi. Nihat Doğan'ın Survivor'dan elenmesi takımı nasıl etkiler belli olmaz anca yeni gelen oyuncuların takımları hayli etkileyeceği aşikar. Acun Ilıcalı, Survivor'a sonradan katılacak dört ismi açıkladı. Önceki sezonlarda yarışan Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen All-star takımına katılırken, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun Gönüllüler takımına katıldı. Peki Survivor 2018'de Gönüllüler takımına sonradan katılan Batuhan Buğra Uygun kimdir nereli kaç yaşında? Batuhan Buğra Uygun'un sevgilisi var mı? Hadi gelin Survivor'a sonradan katılan Batuhan Buğra Uygun'u daha yakından tanıyalım...
BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR? 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98'lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.
2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.
Batuhan Buğra Eruygun son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil olması sonrası gündem olmuştur. Batuhan Buğra Eruygun, Survivor 2018'de Gönüllüler Takımında yarışacak.
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