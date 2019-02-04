Survivor'a katılmıştı! Şarkıcı Tuğba Özay kanser mi oldu olay görüntü

Bir dönem adından oldukça söz ettirerek en iyi vücutlu model seçilen Tuğba Özay'ın son paylaşımı hayranlarını korkuttu.

Sıradan geçen mankenlik ve modellik kariyerine 1994 Miss Model of Turkey yarışmasındaki birinciliğini ekleyen ve bir anda adını tüm Türkiye'ye duyuran Tuğba Özay, son olarak Survivor'a katılmıştı. Katıldığı yarışmadan sonra uzun süre ekranlarda görünmeyen ünlü manken, saçlarını kazıttığı ve peruk taktığı paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Twitter

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Bu paylaşımları gören sevenleri Tuğba Özay'a ne oldu diye araştırmaya başlarken, şarkıcılık kariyeri de bulunan modelin sevgililer gününe özel bir klip çekimi için role girdiği öğrenildi. ‘İyi ki geldin’ adlı şarkısını kliplendirmek için yoğun bir şekilde çalışan Tuğba Özay, bu paylaşımları klibin setinden yaptı. Twitter

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Hayranlarına yeni klibin bomba gibi geleceğinin müjdesini veren Özay, çekimden yaptığı paylaşımlarla sevenleri için 14 Şubat'ı müjdeledi. Peki 1978'de İstanbul'da dünyaya gelen Tuğba Özay kimdir? Nerelidir? Twitter

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