Survivor'a bir kişi daha katıldı bu isim ortalığı fena karıştıracak!

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. All-star takımı ile Gönüllüer takımı arasında devam eden rekabet, her geçen gün şiddetini arttırıyor ve yarışmacıların hızları izleyicileri şaşkına çeviriyor. Bildiğiniz üzere Survivor 2018'e sakatlıkalr damga vurdu. Sakatlanıp, diskalifiye olanlar ise cabası. Daha öcne hiç olmadığı kadar dışarıdan yarışmacı alan Survivor 2018'e bir isim daha katılıyor.
Bu ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Açıkladığı isim ise All-star takımına gelen daha önce Survivor'a defa katılan ve birinden takım arkadaşını tokatladığı için diskalifiye olan bir isim. Ve bu kez All-star takımında işler çok fena kızışacak. Neden mi?
Çünkü sonradan katılacak bu yarışmacı, şuan All-star takımında olan birini tokatladığı için diskalifiye olmuştu. Bu kadar ipucu yeter. Survivor 2018'e sonradan katılan bu isim kim?
Survivor 2018'in yeni yarışmacısı Berna Canbeldek oldu. Sakatlık problemi nedeniyle adadan ayrılan Ecem'in yerine yarışmaya dahil olacak olan Berna Canbeldek'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor'a dahil ettiğini Instagram'dan duyurduğu Berna Canbeldek hakkında merak edilenler.
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