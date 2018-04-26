Survivor yeni bölüm tanıtımı Ümit Karan çıldırdı

Her bölümü seyirciyi ekran başına kilitleyen Survivor 2018'in 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde bu akşam iki takım yine bir iletişim oyununda birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar. Hem oyunun anlamlı olması hem de tartışmaya müsait oması sinirleri zaman zaman geriyor.

ÜMÜT KARAN ÇILDIRDI: İki takım yarışmacıları, oyun esnasında birbirlerine bağırmaya başlıyor. Bir bölümde Ümit Karan, elindeki sopayı tahtaya değdirince Gönüllüler takımı itiraz etti. Karan "Nereye değdi? Nereye!" diyerek itirazlara ateş püskürüp adeta çileden çıkarken, Adem ile Elif birbirlerine seslerini yükseltiyorlar.