Survivor yeni bölüm tanıtımı Nagihan ile Birsen birbirine giriyor

Survivor 2018'de takımlardaki oyuncuların yer değiştirmesi sonrasındaki yeni dönemde Gönüllüler takımı bir ilke imza atarak üst üste 2 oyun kazanmayı başardı. Gönüllüler'in bu çıkışı Ünlüler'de kaygıya neden oldu.

Survivor'ın 21 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Turabi'den ilginç açıklamalar geldi. Turabi, Gönüllüler'deki çıkışa dikkat çekerek, 'Yukarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama aşağıda işler pek iyi gitmiyor.Şımarmaya başladılar. Öz güvenleri tavan yaptı. Ya süt gibi taşıp ocağı batıracaklar ya da biz altını kısıp tekrar eski kıvamana getireceğiz' dedi.

 GÖNÜLLÜLER'DE NAGİHAN BİRSEN KAVGASI!

Survivor'da son iletişim ve yemek oyunlarını kazanan Gönüllüler'de moralin en üst seviyede olduğu anlarda şok bir kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yönettiği dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler gerildi. Takım arkadaşı Birsen'e bağıran Nagihan 'Beni deli etmeyin' dedi. Anıl'ın araya girmeye çalıştığı tartışmada Birsen'in ise, 'Nagihan pişman olacağın sözler söyleme' lafları dikkat çekti. Tartışma sırasında çılgına dönen Nagihan su şişelerini fırlattı.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2018'in Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler hünkar beğendi yemeği için karşı karşıya geldi. Son iletişim oyununu kazanarak morallenen Gönüllüler oyuna iyi başladı ve kazanmayı başardı. Oyun sırasında Ünlüler'den Sema ile Merve Aydın arasında ise tartışma yaşandı. Diğer yandan Cumali'nin elenmesi ise iki takımda da gündem oldu.

  • Medya 21 Nisan 2018 11:33
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