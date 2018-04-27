Survivor yeni bölüm tanıtımı Mustafa Kemal ile Elif arasında ipler geriliyor

Survivor 2018'de 10 gündür hiç bir oyun kazanamayan Ünlüler takımında sinirler artık çok gerildi. Açlıktan ve stresten patlamaya hazır bir bomba gibi olan yarışmacılar arasında ödül oyunu sırasında kavga yaşanıyor. Oyun sırasında bir anda sinirleri gerilen Elif ve Mustafa Kemal arasında tartışma çıkıyor.

Survivor'ın yeni bölümünde, Alp Kırşan'ın sunacağı oyunda ise kazanan takımı 4 ödül birden bekliyor. Zorlu bir parkurda gerçekleşecek oyun öncesinde, Ünlüler takımı galibiyet için kendilerine söz veriyorlar. Merve Aydın, 'Nereden geldiklerini hatırlasınlar' derken, Sema'nın sözleri de dikkat çekiyor. Son dönemdeki çöküşlerini değerlendiren Sema, 'Galibiyetler bizi üzmeye başladı. Karşı tarafı da bizim üstümüze doğru itmeye başladı. En son noktaya geldiğimiz zaman sıçrama vaktidir' diyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'ın Perşembe ekrana gelen bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler hem yemek ödülü, hem de iletişim ödülü oyunlarında karşı karşıya geldi. Kazanan takımın hamburger yiyeceği ödül oyununda Gönüllüler ezici bir üstlünlük kurdu ve rakiplerini 10-2 yenmeyi başardı. Günün ikinci oyununda yine gülen taraf Gönüllüler oldu. İletişim oyununu 10-8 kazanan Gönüllüler yakın arkadaşlarıyla telefonda konuşma hakkı kazandı.

  • Medya 27 Nisan 2018 08:15
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