Survivor yeni bölüm fragmanı 'Takımdaki psikoloji bizi de aşağıya çekiyor'

Survivor 2018, iki günlük aranın ardındanbu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Survivor'ın 44. bölümünde oyun kazanamadıkları için büyük açlık çeken ve sinirleri yıpranan Gönüllüler takımı yemek ödülünü kazanabilmek için mücadele edecek.

'GÜCÜMÜZÜ İSPAT ETMEK ZORUNDAYIZ' Diğer yandan takıma geldikten sonra üzerlerinde büyük bir sorumluluk hissettiklerini söyleyen Damla'nın, 'Hilmi Cem, Murat ve bana takımı sanki ayağa kaldırmamız gerekiyormuş gibi ayrı stres yüklendiğini hissediyorum' sözleri dikkat çekiyor.

Murat Ceylan ise, takımdaki durumdan yakınarak, 'Takımdaki psikoloji ve umutsuzluk bizi de aşağıya çekmeye başladı.Kazanmak zorundayız. Biz de geldik daha güçlendik bunu da ispat etmek zorundayız' şeklinde konuşuyor.