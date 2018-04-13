Survivor yeni bölüm fragmanı Nagihan ve Merve birbirine girdi

Survivor'un 45. yeni bölümünde, kazanan takımın yemek yiyeceği ödül oyununu Alp Kırşan sunacak. Yeni konseptle birlikte hiç oyun kazanamayan Gönüllüler takımı son bölümde şanssılığını kırmış ve iletişim oyununu kazanmıştı. Survivor boyunda ilk defa iletişim ödülü kazanan Gönüllüler takımı aileleriyle görüşme fırsatı buldu ve gözyaşları sel oldu.

Survivor'ın Cuma yayınlanacak olan yeni bölümünde, artık moral bulan Gönüllüler takımı bu defa yemek ödülünü kazanmak için sahaya çıkacak. Oyun öncesinde Hakan'ın 'Bugün küllerinden doğan Gönüllüler ilk adımını atacak' sözleri dikkat çekiyor. Oyun sırasında yaşanan tartışmalar yeni bölüme damga vuracak. Oyunda mücadele eden Merve Aydın ve Nagihan arasında sinirler geriliyor. Merve Aydın, 'Nagihan uyduruyorsun ve uydurmaya devam et' sözlerine çok sinirlenen Nagihan sert tepki gösteriyor.

 TURABİ'DEN YENİLGİYE İLGİNÇ YORUM: Haftalar sonra Gönüllüler'e ilk defa oyun kaybeden Ünlülüler takımından Turabi, ilginç bir yorumda bulundu. Takım olarak egolarının yükseldiğini söyleyen Turabi, 'Survivor'ı tahterevalli olarak düşünün. Bir tarafın yenilgisi ağır basarsa, diğer tarafın egosu havaya kalkar. Gönüllüler o kadar çok yenildi ki bizim egomuz ağır bastı ve her oyunu alırız sandık.' dedi.

  • Medya 13 Nisan 2018 09:06
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