Survivor yeni bölüm fragmanı gerilim tırmanıyor

Survivor 2018 yeni 59. bölüm fragmanında gönüllüler takımının ve ünlüler takımının sert bir mücadele içerisine gireceklerini gösterdi. Her hafta gerilimin giderek arttığı yarışma programında bu bölümde 5 eleme adayı birden adada kalmak için mücadele verecek. Peki Survivor'dan kim elenecek? İşte yeni bölümün tanıtım videosu ve Survivor 59. bölümde yaşanacak tüm gelişmeler…

NAGİHAN: MUTLU OLABİLMENİN TEK YOLU VAR... Survivor 2018'in 59. bölüm fragmanına damga vuran Gönüllüler takımında yarışan Nagihan'ın konuşması oldu. Nagihan, "Mutlu olabilmemizin tek yolu var o da karşı takımdan bir yarışma elenirse çok mutlu olacağız" dedi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Gönüllüler takımı tarafından yapılan oylama sonucu eşit sayıda oy alan Murat ve Yağmur ilk eleme adayları oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Hilmi Cem ise 3. eleme adayı olarak Birsen Bekgöz’ü seçti. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı gerçekleşen ikinci ada konseyiyle birlikte takım kararıyla Elif'in adını verdi. Elif böylelikle ünlüler takımından çıkan 4. eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Mustafa Kemal ise 5. eleme adayını belirledi. Mustafa Kemal kendi takımından Yiğit'in ismini verdi.

SURVİVOR SON HAFTA KİM GİTTİ? Geçtiğimiz hafta eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a veda etti.

  • Medya 30 Nisan 2018 11:05
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