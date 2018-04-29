Survivor yeni bölüm fragmanı Elif ile Birsen birbirine giriyor

Survivor'ın pazar akşamı ekrana gelecek 58. yeni bölümün tanıtımı herkesi şoke etti. Kritik öneme sahip dokunulmazlık oyunu sırasında, Birsen ile Elif birbirine giriyor.

YALANDAN ELİMİ KOLUMU BIRAKIRIM DEME: Elif Birsen'in elinin sakat olmadığını iddia edince, ikili arasında ipler iyice geriliyor. Birsen, Elif'e "Sen benim elimin sakatlığına laf edebilecek bir insansın" diye çıkışınca Elif de "yalandan elimi kolumu bırakırım deme boşuna" diye yanıt veriyor. Ardından Birsen Elif'in üzerine yürüyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI: Kıbrıs finaline doğru adım adım gidilirken, üst üste 11 oyun kazanan gönüllüler takımının bu başarısının ardından Ünlüler takımında sinirler gerildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları arasında yaşanan gerilimin ardından bu kez oyun alanında Hakan - Turabi kavgası yaşandı. Turabi'nin oyun sonrasında Hakan'ın üzerine giderek oldukça sert sözler söylemesi Acun Ilıcalı'yı da kızdırdı. Acun Ilıcalı kavga sonrasında Turabi'yi sert bir dille uyararak, "Burada istediğin her şeyi yapamazsın." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'NIN KONSEY AÇIKLAMALARI

"Açıkçası bu sezon boyunca Turabi defalarca Survivor kurallarının izin vermediği, Survivor yarışmacılarının yapmaması gereken davranışlarda bulundu. O gün oyunda çok değişik olaylar yaşandım. Turabi oyunun başında direkt olarak Anıl'a kötü bir söz söyledi. Bunun üzerinde ben müdahale ettim. Kendisine açık açık söyledim. Böyle konuşamazsın dedim. Böyle bir kelime kullanamazsın dedim. Turabi bunun üzerine aynı davranış şeklini daha da geliştirdi. Önce Anıl'a konuşmaya devam etti. Daha sonra enteresan bir şekilde çizgi içerek gönüllüler takımının kendince yerini belirledi. İş artık şuraya döndü: Turabi'nin çiftliği.

"TURABİ BUNDAN SONRAKİ 5 MAÇTA OYNAMAYACAK"

"Bazı tepkileri vermezseniz, bazı durumların önüne geçemezsiniz. Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü zorluyor. Aramızda toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi, bundan sonraki 5 maçta oynamayacak. Benchte oturmasını da istemiyoruz.