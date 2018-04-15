Survivor yeni bölüm fragmanı adada ipler geriliyor

Survivor 2018'in 15 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan 47. bölümünün fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Hakan'la gönüllüler arasındaki gerginlik dikkat çekti.

Öte yandan 47. bölümde yarışmacılar ikinci dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya gelecek.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Murat’ın ve yeni gelen diğer arkadaşlarının üzerine binen yükün daha da artacağı bölümde uzun süre sonra ilk galibiyet geldi. Kadroların güçlenmesinin ardından yine dokunulmazlığı kaybeden gönüllülerdeki moral bozukluğu bu hafta yerini sevince bıraktı. Ünlüleri mağlup eden gönüllüler küllerinden yeniden doğduklarını ifade ettiler.

BU HAFTA SURVİVOR’DA KİM GİTTİ? Bir kez daha dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllülerde Cumali ilk aday olarak belirlenmiş ardından bireysel oyunun sahibi olan Damla, Yağmur’u eleme potasına sokmuş son olarak da Funda arkadaşları tarafından listeye dahil edilmişti. Funda, Yağmur ve Cumali adaylarından Survivor’dan elenen isim Funda Alkayış oldu.