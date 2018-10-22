Survivor yarışmacısı Bennu Gerede ifşası 'beni ve bebeğimi boğmaya çalıştı'

Survivor yarışmacılarından Bennu Gerede, çocuğunun babası fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu’na 50 bin liralık nafaka davası açtı ve şok suçlamalarda bulundu.

Survivor yarışmacısı Bennu Gerede ifşası 'beni ve bebeğimi boğmaya çalıştı'

Survivor yarışmacısı oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede, son çocuğunun babası fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu’na 50 bin liralık nafaka davası açtı. Bennu Gerede'nin sevgilisi hakkındaki suçlamaları ise şoke etti. Ahmet Ağaoğlu korkunç iddiayı yalanladı ve “Bu kesinlikle doğru değildir. Yaklaşık 3 milyon lira borcum var. 7 bin lira tedbir nafakası düşürülsün” dedi. Mahkemeye yansıyan olayın detayları şu şekilde:

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Survivor yarışmacısı Bennu Gerede ifşası 'beni ve bebeğimi boğmaya çalıştı'

EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARI OLDU : İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde; Bennu Gerede ile Ahmet Ağaoğlu’nun 2006’da başlayan ve yaklaşık 2.5 yıl süren ilişkisinden New York’ta evlilik dışı bir çocuklarının dünyaya geldiği anlatıldı.

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Survivor yarışmacısı Bennu Gerede ifşası 'beni ve bebeğimi boğmaya çalıştı'

BOĞMAYA ÇALIŞTI : Çocuğu ile soy bağı kuran baba Ahmet Ağaoğlu’nun daha sonra Bennu Gerede’ye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığının anlatıldığı dava dilekçesinde şok olay şöyle anlatıldı: -“Müvekkil Bennu Gerede 9 aylıkken bebeği ile birlikte konuttan ayrılmaya karar vermiştir. Bunun üzerine davalı Ahmet Ağaoğlu müvekkil Bennu Gerede’yi ve bebeği yastıkla boğmaya çalışmıştır. Müvekkil 10 yıl boyunca çocuğa tek başına bakmıştır.

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Survivor yarışmacısı Bennu Gerede ifşası 'beni ve bebeğimi boğmaya çalıştı'

-Müvekkilin Ağaoğlu’ndan olan çocuğundan başka 3 çocuğu daha vardır. 4 çocuğuyla Bali’ye yerleşen müvekkil Bennu Gerede bir süre önce Türkiye’ye dönmüş ve çocuklarıyla birlikte annesinin Nişantaşı’ndaki evine yerleşmiştir.

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