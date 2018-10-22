Survivor yarışmacısı Bennu Gerede ifşası 'beni ve bebeğimi boğmaya çalıştı'

Survivor yarışmacısı oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede, son çocuğunun babası fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu’na 50 bin liralık nafaka davası açtı. Bennu Gerede'nin sevgilisi hakkındaki suçlamaları ise şoke etti. Ahmet Ağaoğlu korkunç iddiayı yalanladı ve “Bu kesinlikle doğru değildir. Yaklaşık 3 milyon lira borcum var. 7 bin lira tedbir nafakası düşürülsün” dedi. Mahkemeye yansıyan olayın detayları şu şekilde: