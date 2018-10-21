Survivor ve Beşiktaş'ın yıldızından skandal itiraf! Sevgilim evli çekmeyin...

SURVİVOR ve Beşiktaş'ın yıldız ismi şu anda evli olan bir kadınla aşk yaşadığını itiraf etti... Evli sevgilisiyle bir eğlence mekanında görüntülenen yıldız isim, gazetecilere "Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diye çıkıştı. Ancak gazeteciler fotoğraflarını çekti...