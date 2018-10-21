Survivor ve Beşiktaş'ın yıldızından skandal itiraf! Sevgilim evli çekmeyin...

Yeni sevgilisi evli çıktı Pascal Nouma önceki akşam Bebek'te yeni sevgilisi ile eğlenirken görüntülenince sinirlendi. Pascal Nouma objektifleri fark edince, ''Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diye konuştu.

Survivor ve Beşiktaş'ın yıldızından skandal itiraf! Sevgilim evli çekmeyin...

SURVİVOR ve Beşiktaş'ın yıldız ismi şu anda evli olan bir kadınla aşk yaşadığını itiraf etti... Evli sevgilisiyle bir eğlence mekanında görüntülenen yıldız isim, gazetecilere "Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diye çıkıştı. Ancak gazeteciler fotoğraflarını çekti...

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Survivor ve Beşiktaş'ın yıldızından skandal itiraf! Sevgilim evli çekmeyin...

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Pascal Nouma, yeni sevgilisiyle Bebek'te bir eğlence mekanında eğlenirken görüntülendiğini farkedince gazetecilere bomba bir itirafta bulundu.

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Survivor ve Beşiktaş'ın yıldızından skandal itiraf! Sevgilim evli çekmeyin...

Evli sevgilisiyle bir eğlence mekanında görüntülenen Pascal Nouma, gazetecilere "Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diyerek büyük bir skandalı itiraf etmiş oldu.

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Survivor ve Beşiktaş'ın yıldızından skandal itiraf! Sevgilim evli çekmeyin...

Pascal Nouma daha önce verdiği bir röportajda "Sevgilim başımı belaya sokacak kıyafetler giymemeli" demişti.

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