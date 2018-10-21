Survivor ve Beşiktaş'ın yıldızından skandal itiraf! Sevgilim evli çekmeyin...

SURVİVOR ve Beşiktaş'ın yıldız ismi şu anda evli olan bir kadınla aşk yaşadığını itiraf etti... Evli sevgilisiyle bir eğlence mekanında görüntülenen yıldız isim, gazetecilere "Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diye çıkıştı. Ancak gazeteciler fotoğraflarını çekti...
Beşiktaş taraftarının sevgilisi Pascal Nouma, yeni sevgilisiyle Bebek'te bir eğlence mekanında eğlenirken görüntülendiğini farkedince gazetecilere bomba bir itirafta bulundu.
Evli sevgilisiyle bir eğlence mekanında görüntülenen Pascal Nouma, gazetecilere "Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur'' diyerek büyük bir skandalı itiraf etmiş oldu.
Pascal Nouma daha önce verdiği bir röportajda "Sevgilim başımı belaya sokacak kıyafetler giymemeli" demişti.
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