Survivor ünlüler gönüllüler yeni kadrosu! 3 bomba isim gitti

Survivor 2018 adasında takımların kadrosu yeniden değişti ve ünlüler gönüllüler olarak bundan sonra yoluna devam edecek. Survivor All star kadrosunu dağıtan Acun Ilıcalı takımdan 3 ismi gönüllüler adasına aldı. 4 Nisan itibariyle ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında artık All Star yok onun yerine ünlüler ve gönüllüler takımları var. Peki Survivor gönüllüler ünlüler kadrosunda kimler var dersiniz! İşte Survivor'un yeni kadrosu;

Survivor ünlüler kadrosunda All Star'dan 3 isim gönüllüler adasına transfer oldu. Bu isimlerde Damla Can, Hilmicem İntepe ve Murat Ceylan olarak açıklandı. Her 3 isim de Survivor adasında hızları ile biliniyorlar. Ünlüler takımının kadrosunda kalan isimler ile yeni gönüller kadrosuna bakıldığında yarışa denge geldiği görülüyor.