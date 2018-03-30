Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan'a bakın o da bir fenomen

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken, eski futbolcu Ümit Karan, All-star takımında liderlik rolünü üstleniyor. Bir de onu dışarıda destekleyenler var. Onlardan biri de oğlu Ümitcan Karan. Hadi gelin Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan'a bakalım...

Survivor 2018, başladığu gibi iddiasıyla, hızıyla ve bol rekabeti ile yoluna devam ediyor. Survivor 2018'de bu yıl All-star takımının ezici bir üstünlüğü var Gönüllüler takımına karşı. All-star takımının liderlik rolünü ise Ümit Karan üstleniyor. Öte yandan Ümit Karan'ı dışarıda destekleyenler çok fazla. Onlardan biri de tabi ki ailesi... Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan'da sosyal medya fenomeni çıktı... Twitter

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Her fırsatta eşi ve oğlundan bahseden Ümit Karan'ın onlardan bahsetmesinden sonra herkes eşini oğlunu merak etmeye başladı. Ümit Karan'ın eşi Zeynap Karan'a daha önce yer vermiştik. Şimdi sıra Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan'da... Twitter

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İŞTE ÜMİT KARAN'IN OĞLU ÜMİTCAN KARAN; Ümit Karan, 1 Ekim 1976‘da Berlin, Almanya‘da doğdu. 18 yaşına kadar Berlin'de yaşayan Ümit Karan Türkiye'den bir kulübe transfer olunca anavatanına döndü. Ümit Karan Berlin doğumlu olsa da aslen Adanalı'dır. Nüfus kütüğünde Ümit Karan ve ailesi Adana Akkapı Mahallesine kayıtlı görünüyor. Twitter

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