Survivor Turabi The Challenge yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasına üç kez katılıp iki kez şampiyon olmayı başarmıştı. Yarışmadaki üst düzey performansının yanı sıra diğer yaraışmacılarla sık sık tartışma yaşamasıyla gündemden düşmeyen Turabi Çamkıran'dan haber var.

MÜJDEYİ INSTAGRAM'DAN VERDİ: Survivor Turabi, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ve fotoğraflar ile sevenlerine müjdeyi verdi. Fenomen yarışmacı, ABD'de yayın yapan MTV kanalının ünlü programı 'The Challenge'a katılacak. 'War of the Worlds' (Dünyalar Savaşı) alt başlığıyla düzenlenecek yarışmada, 34 kişi 1 milyon dolarlık ödül için kıyasıya bir mücadeleye girişecek.

"UMARIM SİZİ GURURLANDIRIRIM": Turabi, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Amerika’nın en ünlü, en zor ve en çok kazandıran yarışması olan The Callenge 'War of the Worlds' yarışmasında Türkiye’yi temsil ediceğim. Amerika’nın MTV kanalında. Umarım sizi gururlandırırım" ifadelerini kullandı.