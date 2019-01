Survivor Turabi bombayı patlattı! Türkiye'yi temsil edecek

MÜJDEYİ INSTAGRAM'DAN VERDİ: Survivor Turabi, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ve fotoğraflar ile sevenlerine müjdeyi verdi. Fenomen yarışmacı, ABD'de yayın yapan MTV kanalının ünlü programı 'The Challenge'a katılacak. 'War of the Worlds' (Dünyalar Savaşı) alt başlığıyla düzenlenecek yarışmada, 34 kişi 1 milyon dolarlık ödül için kıyasıya bir mücadeleye girişecek.

