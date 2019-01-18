Survivor Turabi bombayı patlattı! Türkiye'yi temsil edecek

Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışmasına üç kez katılıp iki kez şampiyon olmayı başarmıştı. Yarışmadaki üst düzey performansının yanı sıra diğer yaraışmacılarla sık sık tartışma yaşamasıyla gündemden düşmeyen Turabi Çamkıran'dan haber var.

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