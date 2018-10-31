Survivor Tolga Karel ağır hasta deniyordu ilk kez konuştu işte son hali

Uzun bir süre ekranlarda yayınlanan 'Yaprak Dökümü' adlı diziyle tanınan Tolga Karel, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra ününe ün katmıştı. Günay Musayeva'dan boşandıktan sonra 2016 yılında Sarah Scotti ile evlenip Amerikan'ın Chicago eyaletine yerleşen Tolga Karel’in adı bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde.
''ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM'': 40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtmış bir fotoğrafını Instagram’da paylaşınca ciddi bir hastalık geçirdiği haberleri hızla yayıldı. Haftalarca bu iddialar hakkında sessiz kalan Karel, ilk açıklamayı Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a yaptı. Hastalığı ile ilgili net bilgi vermek istemeyen oyuncu, “Kendi hayat yolculuğumda her anlamda zorlu bir süreçten geçtim, geçiyorum, bu doğrudur” dedi.
HASTALIĞIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU: “Yaşadıklarımı gazetelere, televizyon kanallarına röportajlar vererek gündeme getirmek hiçbir zaman istemedim.'' diyen Tolga Karel, rahatsızlığına ilişkin şunları anlattı:
- ''İlk ve son kez konuşacağım. Herkesin hayatla ilgili bir savaşı var. Bu savaş doğduğumuz gün başlayıp ölene kadar devam ediyor. Bildiğiniz gibi hayat ve kariyer yolculuğuma 2 yıldır Amerika’da devam ediyorum. Kolay değil insanın ülkesinden, sevenlerinden, kültüründen uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışması. Yorulduğum zamanlar var elbet, dolayısıyla vücut yorgun düşüyor.''
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