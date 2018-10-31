Survivor Tolga Karel ağır hasta deniyordu ilk kez konuştu işte son hali

''ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM'': 40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtmış bir fotoğrafını Instagram’da paylaşınca ciddi bir hastalık geçirdiği haberleri hızla yayıldı. Haftalarca bu iddialar hakkında sessiz kalan Karel, ilk açıklamayı Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a yaptı. Hastalığı ile ilgili net bilgi vermek istemeyen oyuncu, “Kendi hayat yolculuğumda her anlamda zorlu bir süreçten geçtim, geçiyorum, bu doğrudur” dedi.

- ''İlk ve son kez konuşacağım. Herkesin hayatla ilgili bir savaşı var. Bu savaş doğduğumuz gün başlayıp ölene kadar devam ediyor. Bildiğiniz gibi hayat ve kariyer yolculuğuma 2 yıldır Amerika’da devam ediyorum. Kolay değil insanın ülkesinden, sevenlerinden, kültüründen uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışması. Yorulduğum zamanlar var elbet, dolayısıyla vücut yorgun düşüyor.''